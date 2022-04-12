海關推全時監控 符條件聯結車明年可獲1萬補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天表示，海關物聯網全時監控建置計畫將於7月起分階段試營運，為鼓勵載運海關監管貨櫃的聯結車加裝即時追蹤系統，2023年起，加裝車輛累計拖運次數達10次，每輛聯結車可獲1萬元補助。

財政部關務署今天召開例行記者會指出，為強化貨物移動安全監管能力，海關積極推動「物聯網全時監控建置計畫」，預計於今年7月1日起分階段上線，台中關起頭，基隆關、高雄關和台北關陸續啟動。

關務署說明，業者安裝即時追蹤裝置後，貨物動態及貨櫃（箱）保全狀態皆可由海關即時監控，走私風險相對降低，海關可將查核資源集中鎖定高風險貨物，進行有效監管。

為推動全時監控建置計畫，關務署提出關稅法修法，規定海關指定的保稅運貨工具，應裝置即時追蹤系統；立法院目前尚未通過修法，關務署指出，現階段鼓勵業者及早加入，計畫爭取預算，未來分階段對早期配合安裝的貨櫃拖運業者及保稅卡車業者提供獎勵。

關務署說明，預計將在2023、2024年提供業者補助款項，加裝即時追蹤系統、且拖運次數至少達10次門檻的每輛聯結車，原則上每年可獲新台幣1萬元補助，估第一年補助900輛，第二年則將評估實際施行狀況。

關務署進一步表示，每輛車加裝追蹤系統成本約落在2萬元，若採租賃方式，月租費大約是300元，關務署預計提供的補助將可讓初期參與業者大幅減輕成本。

除上述獎勵補助，關務署表示，海關也將提出相關配套因應，未來安裝即時追蹤裝置的保稅運貨工具，規劃將採現行保證金5萬元減半收取方式，以鼓勵業者向海關登記為保稅聯結車。（編輯：楊凱翔）1110412