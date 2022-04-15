亞太電股臨會通過遠傳合併案 台灣大表態反對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）亞太電信今天股東臨時會通過與遠傳合併案，除了小股東不滿折價合併，持股約2%的股東台灣大也在會中表達異議；董事長陳鵬坦言亞太電是虧損公司，盼明後年股票價值更好。

遠傳電信將以換股方式吸收合併亞太電信，合併後遠傳為存續公司，亞太電信為消滅公司。遠傳預計發行3.57億股，換股比例為每一股亞太電換遠傳0.0934406股。

亞太電信今天舉行股東臨時會，股東投票通過亞太電與遠傳電信合併案、申請有價證券終止上市買賣、停止公開發行暨辦理解散案。

但若以合併案公告前的股價計算，長年未能交出盈利成績的亞太電信是以折價17.8%的幅度賣給遠傳，也因此引起小股東的不滿，輪番在股臨會現場發言抨擊亞太電遭到賤賣。

值得注意的是，亞太電信的第4大股東台灣大哥大今天派出代表，在現場表達異議，表示依企業併購法，台灣大哥大不同意亞太電信所通過與遠傳電信合併案，並放棄對相關合併案表決權，要求亞太電信按當時公平價格收買本股東持有的股權。

台灣大哥大代表表示，依照企業併購法第12條第1項規定，台灣大哥大不同意亞太電信110年2月25日董事會所通過提請今日臨股會決議的與遠傳電信合併案，並放棄對臨時股東會對相關合併案表決權。

亞太電董事長陳鵬坦言，「價格有些人不滿，我可以理解」，即使合併價格是在合理範圍，但希望股東思考，亞太電如果因換股比例談不攏，就算有能力不合併，搶客戶也會非常辛苦，電信事業沒辦法降低成本，有算過開門第一天就是要100億的成本，「實在是受不了了」。

針對小股東不滿折價合併，陳鵬問股東，「你多久沒有領股息了」，亞太電是虧損公司，希望明後年股東持有的股票價值更好。他並坦言，每天處在矛盾狀況，亞太電還是獨立營運的公司，一方面希望繼續營運好，一方面又要考慮合併事情，還要考量員工的人生規劃。

至於大股東台鐵董事，在併購案的董事會上態度如何？陳鵬重申，「沒有表達異議，也沒有表達贊成」。

亞太電信表示，對於價格不滿這件事，建議表達異議的股東填寫股東異議聲明書，並放棄對該案的表決權，並另於股東臨時會後以書面向亞太電信請求，按當時公平價格收買本股東持有的股份，行使買回權，否則就是「少數服從多數」。（編輯：趙蔚蘭）1110415