聯電首季每股賺1.61元 估第2季晶圓銷售量價齊揚

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（中央社記者張建中新竹27日電）晶圓代工廠聯電第1季歸屬母公司淨利新台幣198.08億元，創歷史單季新高紀錄，每股純益1.61元。聯電預期，第2季晶圓銷售可望量價齊揚。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受惠半導體需求強勁，聯電各晶圓廠產能持續滿載，雖然晶圓出貨量略降，平均售價上揚，推升整體第1季營收攀高至634.23億元，季增7.3%，創單季營收歷史新高。

隨著產品平均售價揚升，聯電第1季毛利率突破4成關卡，達43.4%，較去年第4季上揚4.3個百分點，歸屬母公司淨利198.08億元，季增24.2%，刷新單季獲利歷史新高紀錄，每股純益1.61元。

聯電共同總經理王石表示，雖然全球終端產品需求因新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而波動，聯電的業務仍因電子裝置中矽含量增加及各項新型產品應用的結構性趨勢而持續成長。

王石指出，在5G、智慧物聯網和車用電子強勁驅動下，聯電非揮發性記憶體、電源管理及有機發光二極體（OLED）驅動晶片等產品營收比重超過一半，顯示聚焦特殊製程策略成功。

展望未來，王石說，儘管疫情和地緣政治問題引發些許市場波動，不過總體的需求狀況仍將保持不變。車用、工業及網路等強勁需求，將可減緩手機、電腦與筆記型電腦需求疲弱的影響，中國封城對聯電整體供需情況並無影響。

王石預期，第2季產能利用率將達100%，晶圓出貨量增加4%至5%，產品平均售價揚升3%至4%，毛利率達45%。法人推估，聯電第2季營收可望季增4%至9%。

王石表示，聯電南科晶圓12A廠的P5廠區擴建產能將在第2季量產，有助於供應過往無法滿足28奈米需求的缺口。

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至於海外生產基地的擴充，王石指出，在新加坡的晶圓12i廠，聯電已與客戶簽訂自2024年起數年供貨合約，以滿足22奈米及28奈米需求。日本子公司USJC與DENSO合作，將擴大聯電在車用電子的市占率。

因應產能建置需求，聯電董事會通過資本預算執行案108.33億元，將依各資本預算案計畫投資。聯電今年總資本支出36億美元，其中90%支出將用於12吋晶圓廠，10%支出用於8吋晶圓廠。（編輯：楊蘭軒）1110427