台股收跌93點失守16500點 量縮至1771億元

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台股3日跌幅收斂至百點內，不過仍失守16500點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）儘管台積電和聯發科拉尾盤，台股跌幅收斂至百點內，不過仍失守16500點，守住5日線，終場下跌93.28點，收在16498.9點，成交值1771.03億元，創近18個月來單日低量。

美股四大指數上週重挫，5月開盤首日科技股回神反彈，台股今天在五一連假後開盤走勢震盪，呈現價跌量縮格局，電子股一度翻紅後又回檔修正，金融股續弱，航運股翻黑，台股最低跌破16500點整數關卡，來到16465.99點，下跌126.19點，尾盤台積電和聯發科小反彈，不過台股仍失守16500點整數關卡。

終場加權股價指數下跌93.28點，收在16498.9點，跌幅0.56%，守住5日線約16491點，電子股下挫0.65%，金融股下跌1.19%，航運股翻紅小漲0.37%。

台股今天成交值相對縮小至新台幣1771.03億元，成交值創2020年11月13日以來低量，其中電子股成交值約946億元，占大盤單日成交值比重約53.4%，航運股成交值293億元，占比約16.5%。

根據統計，從3月21日至今天29個交易日中，台股僅有5天成交值超過3000億元，另有8天成交值低於2500億元，台股呈現震盪量縮格局。

晶圓代工龍頭台積電美國存託憑證（ADR）4月跌幅超過10%，今天台股現貨股價收在531元，下跌1.3%，跌7元，市值跌破14兆元、來到13.77兆元。

聯發科收在820元，下跌1.2%；聯電翻黑收在47.25元，下跌1.15%，鴻海收102.5元，小漲0.49%。

日月光投控收在95.9元，小漲0.31%，台達電收在242.5元，下跌3%，南亞科收在65.9元，小漲0.46%；電信營運商中華電今天跌勢明顯，終場收在127.5元，下跌2.67%。

ABF載板三雄今天漲跌互見，欣興收在213.5元，小漲0.23%，南電跌破400元、收在399.5元，跌1.11%，景碩收在175元，上漲2.04%。

航運股貨櫃三雄長榮收146.5元，上揚1.03%，萬海收在平盤146元，陽明收126.5元，小漲0.4%；航空雙雄長榮航收35.5元，小跌0.42%，華航收28.05元，小漲0.72%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，美國聯準會（Fed）鷹派升息強勢，加上俄羅斯入侵烏克蘭戰事延續、兩岸疫情未緩，供應鏈仍受影響，台股今天下跌超過百點失守16500點關卡。

魏永祥指出，若俄烏戰事短期未能平息，恐將持續影響全球消費者信心；此外，終端需求減少恐引發供應鏈庫存調整，市場下修企業獲利風險增加；美聯準會鷹派氣勢高漲，到6月連續升息2碼已成市場共識，縮減資產負債表規模擴大且加速，企業合理評價易遭下修，資金動能受到衝擊。

展望台股後市，魏永祥表示，在眾多變數干擾下，近期台股較大修正，但若利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部，此外，外資期貨未平倉空單到1年低點，股市下跌後台股本益比趨於合理，預估下半年台股回歸基本面，加上具股息殖利率保護，可望優於預期表現，投資人可利用第2季修正逢低布局。

操作方向上，魏永祥建議，除了續抱長期產業趨勢成長的族群外，可減碼漲多、高評價等個股；可留意半導體、電子零組件、網通、光電等族群，另外，金融或傳產高股息，以及經濟解封類股將是短線避風港。（編輯：楊蘭軒）1110503