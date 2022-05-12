台股5天跌1079點 融資餘額減90億元

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（中央社記者潘智義台北12日電）台股今天重挫389.57點，融資餘額大減42.66億元，但近5個交易日指數下殺1079.44點，融資餘額僅減90.27億元。法人認為，融資減肥恐需時日，台股短線仍將隨美股起舞。

台股今天收在15616.68點，大跌389.57點，跌幅2.43%，成交值新台幣2583.65億元，加計盤後交易約2633.38億元；今天融資餘額2441.15億元，較昨天大減42.66億元，減幅約1.71%，融資減幅小於指數跌幅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀接受電訪表示，即便今天台股隨國際股市重挫，融資大減，但減幅低於指數跌幅；股市是否醞釀反彈有很多指標，但就融資減肥而言，一般需要減幅大於指數跌幅，才易見醞釀築底。

簡伯儀說，以近日台股跌深而言，似有機會醞釀反彈，但若美股再跌，台股仍可能續挫，尤其台股近日跌勢大於道瓊工業指數，但卻小於費城半導體指數，台股電子股反彈後是否再與美科技股連動，需再觀察。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，美股是全球最強股市，最近出現補跌效應，但台股卻是最領先下跌的股市，許多跌深電子股在4月27日打底之後反彈，帶動指數走揚，但指數又在5月12日創波段新低。

朱成志認為，融資餘額不易在台股下跌時一次減太乾淨，可能要耗一些時日，畢竟不似以往幾百檔股票同一天跌停，造成融資快速減肥的情形。

他說，外資今年一直賣股，但與去年不同，因去年本土疫情剛發生時，一度造成市場恐慌，外資倉促大賣台股。今年市場面對疫情的心態已經不同，融資減肥恐怕拖拖拉拉，畢竟美國聯邦準備理事會（Fed）升息後，通膨疑慮未除，台股應是繼續隨國際股市起舞。（編輯：趙蔚蘭）1110512