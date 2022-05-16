台船60億元聯貸完成簽約 獲165%超額認購

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（中央社記者張璦台北16日電）台船公司委由台灣銀行統籌主辦新台幣60億元聯合授信案，今天正式完成簽約；台銀表示，此次聯貸案超額認購165%，顯現國內金融業對台船公司營運與未來發展的信心與支持。

台銀今天表示，台船60億元聯貸案由台銀統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫為共同主辦銀行，並邀集台灣企銀、華南銀行、第一銀行、土地銀行、彰化銀行、兆豐銀行及高雄銀行7家金融機構共同參與。

台銀指出，台銀董事長呂桔誠與台船總經理魏正賜今天共同主持簽約儀式，此次聯合授信案主要用途為購置機器設備、償還金融機構借款暨充實營運週轉金。

台銀進一步表示，聯貸案在募集期間，經金融同業踴躍參與，超額認購165%達99億元，並以60億元結案，顯示國內金融業對台船營運與未來發展的信心與支持。

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台銀表示，台船公司獲「2021年度船舶獎」及台灣精品金質獎，展現其造研量能的厚實基礎，近年配合政府能源轉型政策，積極參與離岸風電國產化產業鏈，除了與比利時商DEME合資成立台船環海風電工程公司，也建造國內首艘專業風電工作船舶，將國際造船技術扎根台灣，扮演離岸風電本土化的重要角色。

台船公司近年著力拓展專業及利基型事業，除了主力的商船造修業務，軍艦、公務船造修及離岸風電海工等事業體也迅速茁壯，形成穩健的3大事業範疇，並為航運、國防與海事工程等國家重要產業提供堅實後盾，伴隨多角化經營及彈性的產能調配，未來營運可望步步攀升。（編輯：張均懋）1110516