晶心科搶進印度RISC-V處理器IP市場

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（中央社記者張建中新竹19日電）矽智財（IP）廠晶心科今天宣布，與印度廠商Excelmax Technologies合作，搶進印度RISC-V處理器IP市場。

晶心科董事長暨執行長林志明表示，印度系統單晶片（SoC）設計公司快速增長，帶動對處理器IP需求同步強勁成長，現在是進入印度市場提供全線產品和完整技術支援的最佳時刻。

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林志明說，Excelmax熟悉並與印度的許多技術領導廠商合作多年，將使雙方的合作關係更加有力。透過與Excelmax合作，擴大晶心RISC-V處理器在印度的知名度和市占率。

晶心科指出，Excelmax總部位於班加羅爾（Bangalore），由超大型積體電路（VLSI）和嵌入式領域的業界專家創立，專注提供特殊應用晶片（ASIC）、現場可程式設計邏輯閘陣列（FPGA）和嵌入式設計領域的產品工程服務。（編輯：張良知）1110519