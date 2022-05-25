房仲：西華富邦累計銷售約450億 成最熱銷豪宅

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（中央社記者賴言曦台北25日電）信義房屋表示，據台北市地政雲社區資料顯示，大直指標水案景觀豪宅「西華富邦」累計已揭露實價約172戶，總銷售金額近新台幣450億元，成為史上最熱銷的豪宅社區。

信義房屋根據實價登錄紀錄指出，西華富邦基地面積達7600餘坪，目前交易戶數超過170戶，平均成交單價每坪185萬元。

西華富邦的實價登錄中，最高紀錄的物件為2015年每坪290.6萬元；目前累計有近40戶的成交單價達每坪200萬元，平均成交總價約2.6億元，總銷售金額450億元。

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另外，西華富邦也是出租市場的指標，根據實價網站資料顯示，2021年豪宅實價租金前3高的物件通通來自西華富邦，10樓月租金47.25萬元居冠，接著依序為19樓月租45萬元、10樓43萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年飯店式豪宅開發成為趨勢，包括西華富邦、文華苑等頂級豪宅都訴求高級飯店的軟硬體服務，不僅成功吸引買方的目光，也能維持相對較佳的成交行情，帶動後續部分改建案也訴求飯店管理，希望可以複製這些豪宅的成功經驗。（編輯：張均懋）1110525