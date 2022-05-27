可成洪水樹：庫存壓力與通膨影響 下半年旺季堪憂

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（中央社記者吳家豪台南27日電）金屬機殼廠可成董事長洪水樹今天表示，受到庫存壓力、高通膨影響，下半年旺季需求可能變弱；雖然有廠商開始建置中國以外產能，但如果一窩蜂跑去同一個地方，也無法解決今天面臨的困境，只是「換個地方頭痛」。

可成今天舉行股東常會，通過配發現金股利每股新台幣10元，並完成董事改選。曾當過耳鼻喉科醫生的洪水樹會後受訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向流感化，有看法認為應該利用這個機會達到群體免疫。

他說，COVID-19變種病毒Omicron傳染力高，要防堵幾乎不可能，疫情對經濟傷害非常大，像中國就非常痛苦。

媒體問及對供應鏈及電子業景氣看法，洪水樹表示，最壞的情況應該過去了，但最近看到庫存壓力浮現，尤其在終端品牌上，整個物流的中斷干擾造成超額下單，加上高通膨可能傷害終端市場消費能力，產業開始下修下半年需求量，可成也開始感覺到，原本有好需求的下半年旺季可能變弱，還是要持續觀察。

談到可成轉型進展，他坦言沒有既定公式，尤其轉型幅度這麼大，可以參考的案例更少。可成這些年一直謹守重要原則，讓運作模式盡量簡單化，現在走向多元，也不能沒有聚焦，「否則幾年後可能手上都是不相干的東西，到時候要花很多時間、資源和心力去清理」。

他以醫療器材為例，加工模式和精度與IT產業不一樣，需要的專業知識不同，可成一旦選定產品，會把產品需要的技術平台完整建構起來，讓可成能跟國際大廠牌合作，也可以跟同業競爭。

談到中國「紅色供應鏈」進逼，洪水樹坦言，價格競爭確實對所有人造成壓力，從去年第4季到今年第1季，很多廠商特別是中國業者都陷入嚴重虧損，或者獲利劇烈下修。可成還是維持一定的獲利率，主要因為長期累積的實力有相當差距，如果有廠商短期內硬要搶很多訂單，事實上會發現得不償失。

洪水樹指出，可成短期面臨獲利衰退，主要因為成本增加速度太快，包括原物料及運費上漲、疫情造成人力損失，都帶來很大壓力。由於客戶也受到影響，供應商無法全部轉嫁或反映成本。

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媒體詢問，在中國生產風險增加的情況下，可成是否考慮擴大投資其他地區；洪水樹回應，有廠商開始建置中國以外產能，但是跟中國產能相比還是很小，從美中貿易紛爭到這幾年因為疫情造成物流中斷、供應鏈短缺及長短料問題，加上俄烏戰爭導致全球地緣政治變化，接下來供應鏈可能重組。

他認為，如果供應鏈重組，系統組裝廠一定會先走，生產零組件的可成還有些時間可以觀察未來變化，否則如果大家一窩蜂跑去同一個地方，可能馬上面對土地、電力、人力等問題，也解決不了今天的困境，只是「換個地方頭痛」。（編輯：林興盟）1110527