立隆電5月營收衝歷史第3高 下半年保守看待市場

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鋁質電容廠立隆電自結5月合併營收新台幣9.57億元，創同期新高、單月第3高。展望下半年，立隆電認為，全球經濟存在風險，將審慎保守看待整體市場。

立隆電今天上午公布5月合併營收9.57億元，較4月9.59億元微減0.23%，比去年同期8.1億元增加18.2%，次於4月和去年12月，是同期新高，也創史上單月第3高。

累計今年前5月立隆電自結合併營收約44.9億元，年成長19.72%。

展望下半年，立隆電在5月下旬法人說明會中指出，看整體市場保守但趨於樂觀，不過第4季可能因經濟環境等影響，市場變數較大。立隆電目前月產能5.96億顆，包括鋁電解電容器、固液混合鋁電解電容器、固態鋁電解電容器等。

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在汽車電子領域，立隆電表示，車用晶片供貨逐漸正常，車用電子廠開始提升產量；電動車系統零配件需求上升；立隆電持續切入新應用包括煞車與轉向等安全系統，電動車車載充電器大尺寸高壓電容持續出貨。

在工業自動化，立隆電指出，COVID-19疫情帶動智慧生產和自動化需求，疫情也帶動雲端相關需求；在儲能設備，由於限電及電價大漲，儲能設備需求增加，上述應用持續帶動鋁質電容產品，立隆電將擴充汽車電子業績占比，工業及資訊雲端需求維持成長。（編輯：潘羿菁）1110607