亞洲生技大會7/27登場 虛實並進逾550家企業參與

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）台灣生物產業發展協會與全球BIO生技協會今天共同宣布，「2022亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2022）」將於7月27至31日舉辦。將以實體與線上（Onsite+ Online）模式進行，吸引全球30國逾550家指標公司參與，展場還特闢CDMO館。

大會籌委會主席李鍾熙表示，生醫產業的供應鏈與CDMO（委託開發暨製造服務），因疫情引發，成為新關注焦點課題，今年亞洲生技大會的主題定為串接亞洲生技價值鏈，將展示亞洲生技正在引領的創新、市場、供應、投資價值鏈，並與在地、國際、未來鏈結，成為全球生技領域的關鍵場域；有超過1500個攤位參與，在21場國際論壇中交流分享。

李鍾熙表示，今年大會論壇主題除全球科技創新融合及生技市場與投資趨勢前瞻部署外，並新增「供應鏈與CDMO新商模」、「當ICT遇見生技」及「未來防疫整備」焦點議題，邀請國際重磅講者分享。

高峰論壇首度籌備與生物相似藥（Biologics）、細胞治療、小分子藥物有關的CDMO專題，邀請國際藥廠賽諾菲高階主管與國內保瑞、台耀、台康等講者，從整體面、經營面、先進技術面，談全球當前CDMO趨勢與機會。

今年在展場中也特闢「CDMO（委託開發暨製造服務）館」，網羅國內CDMO公司包括台耀化學、台康生技、永昕生技、進階生技、台灣神隆、啟弘生技、潤雅生技、霖揚生技等，展示公司最新技術、設備與經營策略。

在生技與科技創新融合整合議題，邀請國內在智慧醫療領域完整布局的廣達董事長林百里，分享「建構智慧雲端健康生態系」，同時也邀請由掌握全球半導體技術前沿的比利時微電子研究中心愛美科（IMEC）生命科學技術副總裁帕魯·德舒潘（Paru Deshpande），以及近年積極投入科技融合，以奈米科技、人工智慧、高速運算提供創新生技解決方案、全球歷史悠久的製藥跟化學大廠德國默克集團（Merck KGaA）首席科技長蘿拉·馬茨（Laura Matz），從科技融合的視角，暢談生技跨域融合商機。

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市場潛力看好的「合成生物學」（synthetic biology），將有中研院長廖俊智在區域合作論壇中領銜分享透過基因編輯與人工演化，為淨零碳排放做出潛在重大貢獻。享譽國際的麻省理工學院（MIT）合成生物學家及連續創業家與基金經理人盧冠達（Tim Lu）教授，將更新其創意與分享疫情下如何順利募資、攜手大廠推進合成生物學領域應用。

另在掀起新革命的「先進療法」議題上，今年將有諾華（Novartis）細胞與基因療法亞太區商務主管Joseph Liu，分享諾華取得全球首款批准的CAR-T產品，及其在全球的布局策略；同時臨床試驗委託研究機構（CRO）分析公司IQVIA的醫療戰略總監William Xu，將針對全球細胞與基因療法的臨床試驗趨勢報告。（編輯：張均懋）1110608