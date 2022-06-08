浩鑫股東會通過將更名輔信科技 布局科技醫療

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦製造商浩鑫今天召開股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財報，並通過將更名輔信科技，未來將拓展物聯網系統整合方案與科技醫療領域。

浩鑫2021年合併營收約新台幣18.42億元，年增5.6%；全年毛利率39.01%，年增1.7個百分點，主要受益本業電腦產品多元布局效益顯現與跨足科技醫療領域有成；因認列處分資產利益，稅後淨利1.96億元、每股稅後盈餘0.58元為近年新高。

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浩鑫透過新聞稿表示，自2019年開始致力於產品組合調整，積極拓展高附加價值產品線，並以科技醫療作為轉型的重要方向，與以往單純硬體製造與代工的定位大不相同，更名以符合公司多元業務與長期永續價值及品牌形象，展現開拓新興科技技術的發展決心。

浩鑫說，今年第1季歐美陸續回歸正常生活，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟活動於零售、服務及公共設施等領域將加速數位轉型，浩鑫產品終端應用推動於醫療、安全監控、自動控制、智慧零售等多元應用市場機會，推升中高階電腦產品成長力道，加上子公司暄達醫學的醫療氣墊床及負壓傷口治療機等產品持續貢獻，中長期營運穩定正向發展。（編輯：張均懋）1110608