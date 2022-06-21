房仲：台股動盪影響 近六成民眾對買房暫時觀望

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（中央社記者賴言曦台北21日電）信義房屋今天表示，台股今年從1月最高點18600點，到這個月已下跌3000點，據網路調查結果顯示，有25%受訪者因自備款虧損，對買房暫時處於觀望，另有32%受訪者擔憂股市下跌是反應未來的景氣衰退，對買房也暫處觀望。

信義房屋今天透過新聞稿指出，上述兩項統計數計相加，有57%的受訪者因股市因素選擇觀望，另有34%民眾認為股市重挫影響不大。這項統計是由信義房屋從6月17到21日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，回收樣本資料為591份。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，去年股市大漲3000點，帶動投資人資產價值走升，有些投資人獲利了結後，將部分資金投入房市，但今年國際股市震盪，連虛擬貨幣價值也大幅崩跌，今年如果想見到因股市大漲帶來的資金買盤，恐怕落空。

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曾敬德指出，判斷股市下跌對於房市影響，通常會探究股市下跌的原因，若是類似金融海嘯導致的景氣崩盤，就會對房市有深遠影響，但若是單一事件影響，股市能快速止穩，對房市影響就相對有限。

曾敬德接受中央社記者電訪時說明，去年股市大漲3000點，利率也寬鬆，為房市營造相對活絡的環境，但今年除了股市動盪，還有COVID-19疫情影響，加上美國聯邦準備理事會（Fed）快速升息、全球經濟前景有衰退隱憂等，預料在多重不確定因素下，就算股市反彈，房市也難有機會旺如去年。（編輯：郭無患）1110621