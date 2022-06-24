群益集團：台股今年已見高點 低點下修至萬三

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）群益金融集團今天舉行下半年投資展望說明會，預期台股今年高點已過，下半年資金環境趨嚴，科技業獲利與評價調整，操作首重紀律，今年低點從原先預估的15000點下調至13000點。

群益金融集團表示，2022年台股指數高點18619點，1月多頭市場指數衝高後，美國科技股觸頂反轉，「尖牙股」（FAANG）暴跌，加上美國聯準會宣布緊縮貨幣政策，科技產業供應鏈疫情紅利結束，台股與大多數股市同步由多翻空。

群益投顧董事長蔡明彥表示，2021年底原預估今年合理低點為15000點，外資減碼台股因應基金贖回，指數自高點回檔3成跌破年線後下探趕底；但實際上，通膨與升息重創美國消費能力，台灣出口將大幅放緩，美國科技股與新興市場大跌，疫情問題衝擊經濟解封速度，預估低點調整為13000點，再出現V型強勢反彈。

群益提醒，需關注半導體景氣多空大論戰，而強勢美元指數對開發中國家衝擊大，甚至不排除引發金融風暴的可能性，虛擬貨幣面臨空頭市場考驗也需留意。

蔡明彥表示，通膨與升息重創美國消費能力，台灣出口將大幅放緩；疫情問題衝擊經濟解封速度，在下行風險環伺下，建議聚焦股價趨勢維持多頭的個股，以波段價差交易、控制部位持盈保泰。

投資策略方面，群益表示，空頭市場資金持續流出，基本面消息、技術面轉弱、籌碼面鬆動，甚至未經證實的傳言，都會因投資信心疲弱造成市場大幅修正，技術分析效率反而提高。

群益認為，現階段選擇投資標的困難，可尋求一般終端消費性需求以外，動能較不受通膨影響的產品供應鏈族群，包括車用供應鏈依舊短缺、伺服器投資持續換代、高速運算需求在AI世代的應用擴大等。

此外，傳統電子產品中，例如折疊式智慧手機市場的新樣態應用產品成長動能，也可望從低滲透率的提升，得以脫穎而出持續成長。

傳產及金融方面，經濟在解封後各項需求將逐漸攀升，全球碳中和政策施行等議題下，群益認為可選擇解封受惠的航空、觀光旅行與運動休閒產業，還有金融、鋼鐵、生技等領域。（編輯：張良知）1110624