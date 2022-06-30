除役中核一2號機組變壓器跳脫 原能會：無核安疑慮

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（中央社記者曾智怡台北30日電）核安監管中心接獲通報，除役中的核一廠2號機今天上午9時23分發生跳脫事故；原能會說明，因連接345kV外電的起動變壓器跳脫，緊急柴油發電機依程序起動，目前已改由69kV外電供電，無核安及輻射外釋疑慮。

台電補充，核一廠目前為除役狀態，本身並無法發電，廠內用電仰賴系統供給。

台電已於104年11月25日提出核一廠除役計畫，並於106年6月獲原能會核定；108年7月12日原能會核發核一廠除役許可，核一廠2部機自7月16日進入除役階段。

核安監管中心接獲通報，除役中的核一廠2號機今天上午發生跳脫事故。

原能會說明，核一廠2部機組目前均處於除役停機狀態，已不再運轉發電，今天上午9時23分，2號機組因連接345kV外電的起動變壓器跳脫，緊急柴油發電機依程序自動起動供應機組相關安全系統用電，目前已改由69kV外電供電，無核安及輻射外釋疑慮。

原能會表示，接獲電廠通報後，即了解反應爐與用過燃料池冷卻情形，確認用過燃料仍維持適當冷卻，並查證放射性廢棄物處理及貯存設施未受影響；目前電廠正就設備故障進行查修中。

原能會強調，本次事件並未影響機組及環境安全，機組仍維持於除役停機安全狀態，將持續監督電廠運作安全，追蹤台電公司後續改善情形。

依據除役計畫，核一廠除役主要分成4個階段，分別為除役過渡階段、除役拆廠階段、廠址最終狀態偵測階段及廠址復原階段，共25年。（編輯：潘羿菁）1110630