世豐6月營收年減逾1成 下單有望回溫第3季審慎樂觀

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（中央社記者賴言曦台北8日電）螺絲廠世豐螺絲公布6月合併營收新台幣2億元，年減13.53%。世豐表示，6月雖因美洲地區客戶短期調整庫存影響拉貨，但仍看好當地舊屋裝修及建築工業領域訂單需求，整體下單力道有望逐步回溫，審慎樂觀看第3季。

世豐累計今年上半年合併營收12.65億元，年減12.86%。

世豐昨天透過新聞稿表示，雖然6月訂單短期受客戶調整庫存影響，但歐美地區建築工業領域需求穩定，歐盟針對中國進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，在世豐積極拓展美洲、歐洲等地區業務接單下，主要客戶下單動能已逐步回升，推升目前訂單能見度達4個月，有望持續創造營運穩定成長。

世豐指出，世豐持續透過強化研發技術及產品性能，使旗下螺絲產品擁有耐腐蝕性、高強度、耐磨損及良好貫穿切削性能等特性，同時因應歐美地區客戶對鑽尾螺絲產品訂單需求持續增加，持續進行旗下鑽尾螺絲產線進行去瓶頸作業，並同步找尋外部合作供應廠商。

世豐表示，針對近期上游原物料價格波動回穩、台幣貶值等因素，世豐也積極加強庫存管理，以保持良好營運獲利能力。

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展望今年第3季，世豐指出，雖然美國整體房市因升息而干擾買氣，但觀察美洲地區主要客戶大動作調整庫存情況已逐漸進入尾聲，當地舊屋裝修需求能為居家DIY應用領域保持一定螺絲銷售動能，加上建築工業領域訂單需求等，挹注整體下單力道，買氣有穩步回溫跡象。

世豐也提到，除了持續深化歐美地區業務接單策略外，世豐也規劃在今年底前增設新機器設備，以提升整體產能、降低成本，同時積極與協力廠商協調產能配置，整體營收有望隨著客戶下單回升、擴增產能等進一步向上成長。（編輯：趙蔚蘭）1110708