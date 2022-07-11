不受疫情干擾 85度C銷售持續成長暫無調漲計畫

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（中央社記者江明晏台北11日電）美食-KY旗下85度C今天宣布推出父親節檔期蛋糕，疫情中仍看好蛋糕銷售逐季成長，目標檔期業績年增3到4%；此外，85度C表示，儘管原物料成本壓力大，目前暫無調漲計畫。

85度C今天宣布父親節檔期活動，預計活動檔期全台可售出4萬個主題蛋糕，整模蛋糕業績可年增3到4%。

85度C行銷公關副總經理鍾靜如表示，去年同期全台仍受到疫情嚴重干擾消費，蛋糕銷售表現下滑，近期台灣疫情趨緩，蛋糕銷售今年以來持續成長，第2季因為母親節檔期蛋糕銷售，營收比首季成長。

85度C坦言，雖然近期咖啡豆、鮮奶上漲，原物料所帶來的成本壓力大，但85度C努力在原物料管控方面「截長補短」，目前暫時沒有調漲產品的計畫，而消費者一口氣買多杯享有優惠的「咖啡寄杯」服務則銷售暢旺。

美食-KY 6月合併營收新台幣15.6億元，與去年同期比較，衰退幅度收斂至3%以內，為今年2月以來最佳表現。

法人分析，美食-KY營收回升的關鍵，主要在於大陸市場持續復甦，美國市場則維持穩健成長，4月至6月較去年成長近10%，改寫單季歷史新高。

法人觀察，北美市場經過連續兩年的快速成長，單季占美食-KY合併營收的比重首次來到3成以上；而美國市場2023年開始預期將加速展店，未來貢獻的成長動能將益發可觀。

北美市場目前僅不到70間的85度C門市，法人預期，明年的營業版圖可望加速擴張，替美食-KY創造重要的成長動能。（編輯：郭無患）1110711