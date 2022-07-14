亞洲生技大會27日舉行 諾貝爾獎得主山中伸彌成亮點

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）亞洲生技大會將於27日登場，台灣生物產業協會今天表示，2012年發表iPSC（誘導性多能幹細胞） 創新方案而獲得諾貝爾生理醫學獎的山中伸彌，將應邀於會中發表線上專題演說，成為本次會議最大亮點。

同時，輝瑞藥廠副總裁與思拓凡公司也會分享最新mRNA研發技術突破。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙今天表示，日本再生醫療發展居於亞洲領導地位，台灣再生醫療正蓬勃發展，也是新版「生技醫藥產業發展條例」重點鼓勵項目，今年會議力邀山中伸彌擔任講者，分享「可負擔的iPS細胞」，展望產學研合作商業化的國際合作策略。

此外，李鍾熙指出，今年將首次舉辦「多國區域合作論壇」，除了日本、印度、新加坡等亞洲國家，英國、澳洲、立陶宛也將分享該國生技產業生態環境發展特色，目前論壇與商機媒合已有近3成報名者來自國外。

至於投資部分，有許多國際講者參與，其中與資誠共同主辦的投資與區域合作論壇有來自8VC、Domain Associates等國際創投機構講者，分享早期新藥公司出場機制；台杉投資則邀請多家台灣生醫新創公司共同探討如何以台灣DNA在國際生醫賽局中勝出。

創新產業技術部分則有核酸藥物主題，邀請輝瑞藥廠副總裁與思拓凡公司講者分享最新mRNA研發技術突破；在細胞與基因療法主題上，則邀請諾華、默克藥廠與IQVIA專家分享產業未來趨勢。

在數位醫療主題部分，這次大會邀請Medidata數位生物標誌物解決方案、SyneosHealth、羅氏藥廠及安侯建業會計師事務所講者，並邀請長庚大學分享台灣成功案例。

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新創策略主題，在串接亞洲價值鏈主題下，將由工研院生醫所所長林啟萬分享台灣生醫生態系，同時邀請嬌生創新事業體（Johnson & Johnson Innovation）專家進行座談。

生技與科技創新融合議題部分，在國內智慧醫療領域完整布局的廣達董事長林百里，將分享「建構智慧雲端健康生態系」，同時也邀請imec（比利時微電子研究中心）、默克集團、阿斯特捷利康及AWS等專家現場暢談生技跨域融合商機。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1110714