美吾華線上線下雙成長 賴育儒：產品獲社群認同

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）美吾華懷特安克生技集團今天舉行聯合法說會。美吾華表示，深耕多年的電商通路開花結果，實體通路也在疫情期間逆勢成長，呈現線上線下雙成長；另外今年也斥資逾9億元，將原有工廠升級為智慧廠房。

美吾華表示，長期坐穩染髮市場龍頭，今年更成為洗髮用品市占第一的台灣品牌，深耕多年的電商通路開花結果，實體通路也在疫情期間逆勢成長，線上線下業績雙躍進，帶動營業淨利、毛利率、整體營收皆持續攀升，未來展望樂觀看待。

美吾華總經理賴育儒表示，公司達到業績成長與高市占率的成果，主因包括線下線上同步躍進；長期深耕電商通路，落實數位轉型，除了與各大知名平台賣場合作，也自建官網平台通路，強化國內國外銷售能力，目前已累計銷往14個國家；線下實體通路方面，旗下產品在疫情期間銷量逆勢成長，在相關合作通路的成長幅度亮眼，也讓雙方合作更為密切。

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賴育儒表示，社群為王的時代，獲得社群認同，是產品崛起的關鍵；近年積極深入Instagram（IG）、Meta（臉書）等各大社群平台，與消費者直接對話，強化顧客關係，並即時取得第一手使用反饋，提升消費者對品牌、產品的信賴感與黏著度，搶占社群認同的方向與先機。

另外，因應環保意識抬頭，美吾華今年也斥資逾9億元，將原有的美髮工廠，升級興建為獲「國際化妝品GMP認證」、「綠建築標章」雙認證的全新化妝品智慧廠房。（編輯：楊凱翔）1110719