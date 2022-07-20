掌握福島核廢水排放進度 原能會規劃再赴日交流

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（中央社記者曾智怡台北20日電）日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，原能會今天召開跨部會因應會議，將持續掌握東京電力公司的排放設施工程作業進度等，並規劃再次赴日交流事宜；今年前兩季海域輻射監測分析結果均無輻射異常。

原能會今天邀集外交部、衛福部、科技部、交通部、海委會、農委會等部會召開第11次日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議。

原能會透過新聞稿表示，目前日本原子力規制委員會（NRA）已針對福島第一核電廠核災含氚廢水排放作業計畫進行審查，在東京電力公司於4月下旬提出計畫相關「補正申請」後，NRA於5月18日提出審查書草案，原則同意東京電力公司補正後的排放作業計畫，並公開募集公眾意見一個月。

NRA預計將公眾意見納入考量並修訂審查書後，正式核准東京電力公司的排放計畫；會中請原能會持續協同外交單位密切蒐集排放作業動態資訊，並規劃再次赴日交流事宜。

另外，IAEA調查團分別於今年2月中旬以及3月下旬赴日進行審查任務，相關審查報告已陸續在4月29日和6月16日公布於IAEA官網，未來IAEA仍會持續赴日進行審查，並在日本政府明年春季預定的排放日之前，提出完整報告。

原能會指出，核研所已於6月完成生物氚檢測實驗室建置，其中包含檢測所需設備購置及標準作業程序建立，會中請核研所持續針對台灣鄰近海域生態樣本及重點遠洋經濟魚種，蒐集氚背景基線數據，以作為評估日本未來排放含氚處理水，對台灣周遭海域生態影響的參考。

至於111年海域輻射監測計畫，截至第2季完成361件樣品分析，執行率53%，符合規劃進度，分析結果均無輻射異常現象。

原能會強調，對於接下來東京電力公司的排放設施工程作業進度、NRA的管制作為與規劃、日本政府與地方居民團體的溝通狀況，以及IAEA專家調查團的赴日任務與結果等資訊，均會持續關注、妥為因應。（編輯：黃國倫）1110720