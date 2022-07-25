美國若升4碼 學者：不排除央行召開臨時理事會

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（中央社記者蘇思云台北25日電）美國聯準會（Fed）本週即將宣布利率決策，學者表示，如果美國升4碼，台美利差差太多，不排除央行會召開臨時理事會，不過，升息若過度抑制需求也可能衝擊經濟成長，央行應該都會納入考量。

台經院今天舉行「7月份國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告視訊記者會」。

台經院院長張建一表示，Fed本週決議升3碼（1碼為0.25個百分點）、4碼的聲音都有，如果美國升4碼，要看台灣央行怎麼看，央行總裁楊金龍6月就曾說「若有需要會召開臨時常務理事會」，不排除央行會召開臨時理事會，因為4碼會讓台美利差差太多。

至於新台幣匯率，張建一指出，美元指數一度飆到109，亞洲貨幣不在美元指數成分內的新台幣、韓元自然貶值較多，但可以發現，韓國雖然升息腳步快，今年已升息4次、累計已升5碼，但韓元今年比新台幣貶值更多，強調每個國家經濟情勢不同。

張建一指出，台灣通膨比較是輸入性通膨，由供給面帶動，升息對打壓通膨效果有限，雖然可以抑制需求，但抑制需求過頭也會影響經濟成長，相信央行除了看物價，也會考量經濟成長等因素。

台經院景氣預測中心主任孫明德則認為，各國通膨成因都不同，例如，美國通膨包括供給面、需求面因素，Fed升息只能治一部分，還要搭配調降關稅、或是增加石油跟天然氣生產因應，以平抑物價。

相比之下，孫明德指出，歐元區跟日本的物價上漲，主要來自食物跟能源價格，因此美國升息、甚至縮減資產負債表，但各國央行跟進腳步不同，關鍵就在於「病因不同，用藥自然也不同」。

美國今年帶動升息潮，也讓多數貨幣對美元今年以來都呈現貶值，以今年對美元貶幅最大的日圓為例，截至7月中日圓已貶值達16.6%。

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孫明德指出，理由包含美日利差不斷擴大，疫情破壞日本經濟等，日本出口賣不了多少、但進口東西變很貴，日本1到6月逆差金額也很大，加上疫情導致觀光客消失，日圓欠缺支撐力道。

孫明德表示，過去論調有「貶值救出口」概念，但從今年上半年出口數據來看，日本以美元計價的出口僅成長1%，以當地貨幣計價雖成長15.2%，但跟亞洲其他國家相比也還好，另一因素在於現在日本出貨地點多數不在本地，是從各國工廠出貨，日圓貶值對出口幫助有限。（編輯：潘羿菁）1110725