賴清德視訊力挺生技展 盼加速生醫產業數位轉型

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2022）今天舉行論壇開幕儀式，副總統賴清德透過視訊影片現身，他表示，期盼透過大會讓世界看見台灣防疫及生技醫療科技亮點，隨著台灣人民「同島一心」效果顯現取得防疫成果，期盼透過促進國際合作，加速生醫產業數位轉型。

賴清德致詞表示，鼓勵台灣生醫及資通訊產業聯手，推動「精準健康」核心戰略產業，加速生醫產業數位轉型，並期許台灣在世界生醫產業中扮演更積極的角色，進一步提升台灣對全球健康福祉的貢獻。

賴清德出，這兩年在大家共同努力下，不但展現台灣的防疫韌性，也看見台灣生技產業實力。台灣努力實現今年大會主題「串接亞洲價值鏈」，相信透過強化與國際的鏈結，將成為全球生技價值鏈中最重要的夥伴。

他表示，今年大會不但邀請到諾貝爾獎得主山中伸彌教授（Dr. Shinya Yamanaka），以及國際級生醫、半導體領域的意見領袖演講，為了開拓台灣多元的國際商機，更新闢與日本、澳洲、印度、立陶宛、英國等國家的線上合作論壇，相信這場大會絕對精采可期。

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賴清德說，一場前所未見的百年大疫，不僅改變人類的生活習慣，也讓生技與資通訊（ICT）產業的結合更加緊密。透過創新科技可以讓醫療體系運作更有效率，並為民眾提供更好的醫療服務。

展望未來，賴清德表示，台灣的智慧科技和醫療量能將繼續促進生醫產業發展。在「生醫產業創新推動方案」的基礎上，計劃將台灣轉型為生技及醫療的研發中心，鼓勵國內生醫及資通訊產業強強聯手。該方案將有助於推動「精準健康」核心戰略產業，持續將大數據與資料庫整合應用，並結合遠距醫療照護和智慧醫院服務。（編輯：張均懋）1110727