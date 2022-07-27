亞洲生技大會登場 國際大咖揭露未來發展趨勢

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）2022 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會活動今天由「亞洲生技論壇」揭開序幕，包括諾貝爾獎得主山中伸彌、默克全球首席科技長麥茨（Laura Matz）等多名國際嘉賓輪番線上演講，點出未來全球生技發展趨勢。

今天開幕儀式首先由亞洲生技大會主席李鍾熙、副總統賴清德、台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳致詞。

李鍾熙表示，今年大會主題定為「串接亞洲生技價值鏈」（Connecting the Asian Value Chain），旨在展示亞洲正在引領的創新、市場、供應、投資價值鏈，並與在地、國際、未來鏈結，將台灣打造成亞洲生技領域的核心重鎮。首度舉辦「多國區域合作論壇」，除了日本、印度、新加坡等亞洲國家，英國、澳洲、立陶宛也將分享該國生技產業生態環境發展特色。

副總統賴清德以影片形式獻上祝賀。他表示，疫情不僅改變人們的生活習慣，也讓生技和資通訊（ICT）產業的結合更加緊密。展望未來，期許在「生醫產業創新推動方案」的基礎上，將台灣轉型成生技與醫療的研發中心，加速台灣生醫產業數位轉型，為民眾實現「Health for all」的願景。

吳忠勳表示，BIO Asia –Taiwan是全球BIO的一環，也是生技產業國際交流的重要平台。今年大會的主要活動，包含了「實體+線上」論壇與展覽、全球24小時一對一商機媒合平台、公司展望說明會等。

全球BIO生技協會政策長墨菲（John Murphy）表示，面對下一次疫情（包括可能流行的猴痘病毒），全球供應鏈如何保有應變的韌性，需要各國做單邊或多邊協議來維繫。

開幕首場論壇中，特地邀請到發現iPSC（誘導性多能幹細胞）而獲得諾貝爾生理醫學獎的山中伸彌教授，以「可負擔的iPS細胞」為題，介紹他所帶領的京都大學iPS細胞研究基金會（CiRA Foundation），如何透過三種不同的策略降低iPSC的價格，縮小iPSC從基礎研究到產業化的距離。

李鍾熙表示，山中伸彌的演講凸顯了利用異體應用降低細胞治療，以及鬆綁學研界、更好地讓公益與營利結合，加速發展創新生醫技術的重要性；吳忠勳則指出，生物標誌（Biomarker）能夠更精準篩選受試者、進而加速臨床試驗的進展，甚至是讓成功上市的機會變得更高。

多名國際嘉賓也輪番演講，指出未來全球生技發展趨勢。默克全球首席科技長麥茨分享「生物融合」（Bioconvergence）如何實現以病人為中心的個人化精準醫療大未來；IQVIA全球製藥策略副總裁路易斯（Graham Lewis）則預估，到了2023年，COVID-19將與流感同樣歸類為地方流行病，使得醫療保健與製藥業出現「新常態」。

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德國資誠合夥人暨歐洲製藥、生命科學負責人Thomas Solbach則指出，未來的醫療保健將在個人化、預防醫學發展的推動之下，從以病人為中心轉為以人為中心導向。

台杉投資生技事業負責人沈志隆則指出，Bio+ICT兩大產業在疫情下加速結合、創造更高的價值，但商業模式會是最大的挑戰；台康生技總經理劉理成表示，台灣應該在疫情緩和下來時，深刻思考未來生醫供應鏈應該如何調整，才能更好地應對疫情下的供應斷鏈危機。（編輯：張均懋）1110727