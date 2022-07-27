防虛擬幣平台破產波及用戶 專家獻策要業者資產分離

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（中央社記者謝方娪台北27日電）近日傳出國外加密貨幣平台破產，數以百萬計用戶資產因此遭凍結，無法提領；金融研訓院於初版金融建言白皮書獻策，建議金管會要求虛擬通貨平台業者將客戶與自有資產分開管理，防止業者財務問題損及客戶資產。

金融總會今天召開期中會議，討論2022年金融建言白皮書，隨去中心化金融討論度提高，今年初版金融建言白皮書，可見2大建言與虛擬貨幣議題有關。

目前行政院洗錢防制辦公室將「虛擬資產業」評列為非常高風險行業，不過，其中部分業者僅提供保管、管理虛擬通貨或相關管理工具等，並未涉及虛擬資產交易與金流。

金融科技創新園區因此提出建言，盼對相關業者採分級管理，針對未涉及交易及金流的虛擬資產業，不必列為非常高風險行業，以貼合產業發展實際狀況並達到主管機關期待的監理效益。

虛擬貨幣投資熱潮下，也傳出國外加密貨幣平台因申請破產，用戶資產因此被凍結在平台中無法取出。

台灣金融研訓院提出建言，建議金管會強化虛擬通貨平台及交易業務的消費者保護措施，例如要求虛擬通貨平台業者將客戶資產與自有資產分開管理，即課予業者財產隔離義務，以達到客戶資產保護目的。

若虛擬通貨平台業者落實財產隔離，可從而防止虛擬通貨平台業者財務問題損及客戶資產的可能性，金融研訓院並建議要求虛擬通貨交易平台業者，對契約內容負有使消費者理解的說明義務。

目前初版金融建言白皮書並非定案版本，金融總會預計第3季內召開期末會議，屆時2022年金融建言白皮書將正式拍板。（編輯：楊凱翔）1110727