亞洲生技大會論壇 聚焦後疫時代超前部署、跨界創新

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）2022亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）系列活動陸續登場，今天論壇聚焦在後疫時代超前部署防範下一個大流行、醫療科技跨界創新等議題。

今天的首場論壇，由美商安美睿生技（Amarex）共同主辦，以「防範未來大流行」為題，邀請前中研院院長翁啟惠、英國醫療數據分析公司Airfinity執行長Rasmus Bech Hansen、安美睿執行長Kazem Kazempour等，分享新冠病毒變異株不斷突變下感染者的長新冠挑戰，以及如何透過開發廣效mRNA疫苗，和數據分析預測下一個病毒株、超前部署足夠的新冠疫苗，以面對下一個大流行。

翁啟惠提到，在不同種類的細胞中，醣基化的表現不同，如上皮細胞、T細胞中會產生不同反應，這也是目前疫苗進入人體造成副作用的原因之一。

第二場由經濟部技術處、工研院攜手美國嬌生集團成員之一的楊森藥廠（Janssen Biotech）以「醫療保健創新策略」為題分享國際經驗，同時工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬也推廣「臺灣楊森計畫」，盼藉由「臺灣楊森計畫」加速我國生醫產業技術創新與國際競爭力。

接著，由台杉資本共同主辦的論壇，則是從台灣由優勢資通訊（ICT）與醫療產業出發，台北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授李友專表示，台灣的醫療保健產業資源豐富，有450家醫院、2.2萬間診所，共計7.1萬名醫師，是發展醫療科技創新很好的環境，許多學研機構也透過獎勵措施，鼓勵醫療科技研究成果轉譯商品化。

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壓軸的論壇由國衛院共同主辦，以「AI與數位健康」為題，邀請到生命科學產業數位轉型領頭企業 Medidata、賽紐仕醫藥（Syneos Health）腫瘤學臨床治療創新策略總監Grace Lin分享AI運用於國際臨床試驗設計的經驗；陽明交大教授蔡亭芬、羅氏醫療診斷設備則分享如何運用AI精準治療患者。

此外，也邀請到安侯建業健康照護產業主持人蘇嘉瑞，分享數位健康領域的投資趨勢。（編輯：潘羿菁）1110728