鋼鐵勁揚聯發科擺尾 台股小跌18點創今年次低量

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鋼鐵股勁揚、金融回神、航運翻紅，抵銷台積電弱勢回檔，支撐台股跌幅收斂至百點內，尾盤聯發科、聯電等聯家軍擺尾，終場指數小跌18.38點，收在14981.69點，重返14900點之上，不過台股今天成交量僅新台幣1788億元，創今年單日次低量。

法人指出，台股先行反應終端需求下修的利空因素，第3季可有一波反彈行情。

美股4大指數勁揚，不過台股今天呈現價跌量縮走勢，市場觀望氣氛濃，早盤一度跌破萬五大關和14900點整數關卡，最低來到14886.81點，下挫113.26點，隨後金融回神、航運翻紅、鋼鐵勁揚，抵銷台積電回檔力守500元的弱勢，大盤重返14900點之上，守住5日線約14920點。

尾盤聯發科、聯電等聯家軍擺尾，終場台股加權指數收在14981.69點，僅小跌18.38點，跌幅0.12%，成交值相對萎縮來到1788.46億元，是7月12日以來單日低量，也是今年以來單日次低量，電子股終場下跌0.48%，金融小漲0.34%，航運小漲0.38%。

晶圓代工龍頭台積電回檔修正，終場收在504元，下跌5元，跌幅0.98%，市值蒸發1296億元，來到13.07兆元。聯發科翻紅最高逼近700元，終場收在694元，上漲1.61%；聯電走勢震盪，收在40.3元，小漲0.37%。

鴻海力守平盤109元，日月光投控翻黑收在86.3元，小跌0.12%，台達電走堅終場收258.5元，小漲0.19%。

航運股貨櫃三雄走穩，長榮終場收96.6元，漲1.15%，萬海收107.5元，小漲0.47%，陽明收90元，小漲0.45%；航空雙雄長榮航收32.95元，下跌2.8%，華航收22.4元，小跌0.88%。

金控股漲跌互見，其中富邦金收在56.6元，小漲0.89%，國泰金收45.45元，小跌0.11%，中信金收平盤22.95元。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，觀察全球通膨走勢，石油價格有回落跡象，加上7月底美國聯準會（Fed）強力升息3碼（1碼是0.25個百分點），通膨可望逐漸止穩，預期美國未來升息動作趨緩。

觀察產業面，吳繼先指出，第2季中國封城影響供應鏈，通膨衝擊實際消費力道，使得庫存偏高，包括手機和電腦等終端需求下修，多數電子產業第3季展望修正。

不過吳繼先指出，前波段台股大跌幅度達25%，融資斷頭賣壓、融資減幅超過大盤跌幅，近日台股反彈，構成大盤止跌反轉的條件，第3季法說會各產業釋出相對保守展望，有機會利空出盡。

整體而言，吳繼先指出，美國聯準會升息縮表力道大致底定，升息縮表影響股市的風險將漸鈍化，儘管全球需求不振，但股市先行反應終端下修的利空因素，可望在第3季有一波反彈行情。（編輯：趙蔚蘭）1110801