國巨7月營收同期新高 下半年展望審慎

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨今天傍晚公布7月自結合併營收新台幣104.1億元，儘管月減2.6%，仍是同期新高。國巨表示，中國解封後終端需求及貨品物料進出狀況，仍須持續觀察，審慎應對業績及營運展望。

國巨自結7月合併營收104.1億元，較6月106.89億元減少2.6%，較去年同期97.71億元增加6.5%；累計今年前7月自結合併營收719.03億元，較去年同期612.4億元增加17.4%。

國巨指出，受標準型產品庫存及終端需求仍在調整中影響，7月營收較6月微幅減少，不過利基型產品訂單維持穩健動能。

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展望下半年，國巨表示，全球COVID-19疫情、通膨及國際局勢不確定性因素仍高，中國在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況，仍須持續觀察，公司審慎應對業績及營運展望。

研調機構集邦科技（TrendForce）日前預期，下半年積層陶瓷電容（MLCC）市況仍面臨通膨、疫情、戰爭等3大變數，預估最快第4季才明顯去化庫存，下半年消費規格MLCC出貨恐受壓抑，從價格來看，第3季買方市場抬頭，是2020年疫情爆發後首見。（編輯：楊凱翔）1110808