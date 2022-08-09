客戶消化庫存 亞電、台虹7月營收下滑

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（中央社記者江明晏台北9日電）軟板上游材料廠亞電因第2季昆山停工生產受阻，加上業外部分匯兌損失，稅後淨利年減近6成，受客戶庫存去化放緩拉貨影響，亞電7月營收1.4億元，年減16.5%，台虹7月營收7億元，年減25.96%。

亞電2022年上半年合併營收新台幣8.28億元，年減9.88%，因生產受阻加上業外部分匯兌損失3065萬元，稅後淨利3342萬元，年減約59%，每股稅後盈餘（EPS）0.34元。

亞電說明，受到原物料價格（PI）成本上漲，以及因昆山停工導致生產未達經濟規模，毛利率下滑至22.47%，預期逐步恢復生產後，加上產品組合持續優化，下半年可望回升。

亞電同步公告7月合併營收1.41億元，較去年同期減少約16.5%，主要因下游客戶庫存去化速度緩慢，拉貨動能趨於疲弱影響，累計前7月合併營收為9.69億元，年減約10.9%。

展望未來，亞電表示，將持續調整產品結構、布局專利進度，同時針對內部產線及管理進行整改，並加強研發量能，期待市場需求重新復甦後，有更強大的成長動能。

軟性銅箔基板（FCCL）台虹上半年稅後純益4.34億元、年增17.43%，每股盈餘2.07元。

同樣受到客戶庫存去化影響拉貨放緩影響，台虹7月合併營收為7.01億元，月減3.9%，較去年同期減少25.96%。其中，電子材料事業營收為6.77億元，月減少2.91%，較去年同期減少25.85%。

印刷電路板業製程設備商志聖7月自結合併營收4.47億元，月減2.4%，年成長4.7%；志聖累計1至7月自結合併營收30.07億元，較去年同期減少10.02%。

志聖自結今年上半年歸屬公司業主稅後純益達3.56億元，年增約5.6%，每股純益2.27元。（編輯：張均懋）1110809