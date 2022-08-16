工研院開設研發主管研習班 徐爵民等專家親自授課

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（中央社記者張建中新竹16日電）工研院今天宣布開設科技產業技術長（CTO）研發高階主管研習班，培育科技產業技術長，將由前科技部長徐爵民及前台積電技術長孫元成等跨領域專家親自傳授。

工研院產業學院執行長周怡君表示，技術長的工作內容是透過技術創新增加組織價值，讓規劃的產品與服務優於業界其他廠商。

周怡君指出，除了需要具備所屬產業專業技術與經驗外，更要擁有敏銳洞察未來趨勢與技術商業化的能力，如策略藍圖規劃、智財專利等，這些可能是研發高階主管過去較少涉獵的課題，但卻是邁向技術長的重要職能。

工研院表示，科技產業技術長研發高階主管研習班將由目前擔任清華大學榮譽教授的徐爵民、陽明交通大學產業創新研究學院院長孫元成、研華技術長楊瑞祥、聯發科副總經理暨法務長宿文堂、台達電技術長連監棠及工研院法務長王鵬瑜等跨領域專家群親自傳授，擴展研發高階主管視野。

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工研院指出，課程內容包含智慧科技帶來的企業創新契機、技術策略與研發管理實務、研華智慧物聯網技術與商務雙軌策略、台達電工業物聯網技術策略與藍圖規劃經驗分享、企業智財風險與因應、半導體技術策略與藍圖規劃經驗分享、淨零碳排之國際規範與台灣產業因應策略、及科技戰爭下的全球專利布局與營運策略。

此外，課程還提供產業關注的重點趨勢剖析，如淨零永續、自駕車系統及智慧醫療與服務等，並安排學員參訪自駕車平台、TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域、沙崙綠能科技示範場域等，實際了解跨領域技術整合應用的成果。課程預計9月16日開課，限額30名。（編輯：趙蔚蘭）1110816