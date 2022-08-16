更多編輯台推薦新聞：
人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股
首頁 / 證券

台股小漲3點 法人：短期可能震盪整理

2022/8/16 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北16日電）台股今天震盪收小漲3.22點，收在15420.57點。法人預期，台股短期可能震盪整理，以個股表現為主。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股今天在缺乏主流股領軍下，呈現盤整震盪走勢，成交值新台幣2083.97億元，量能適中。

劉坤錫指出，台股自波段低點13928.66點起，已大幅反彈超過1500點，隨著指數站上15297點季線，難免會稍為整理。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，觀察國際股市表現，多已站上半年線，台股因中國先前軍演干擾，漲勢相對落後，甫於15日才突破季線關卡。

黃國偉預期，台股短期不排除仍有反彈的空間，將維持類股輪動走勢，類股之中又將有小族群輪動的情形出現。

分析師王兆立表示，目前市場對於後市看法多空分歧，預期短期將處於上有壓力、下有支撐的局面，個股表現差異大。

王兆立說，美股未來走向將持續牽動台股後市，近日即將公布的零售銷售數據與聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄將是市場關注的重點。（編輯：楊蘭軒）1110816

劉坤錫
外資賣超56億元 投信連38個交易日買超 生技股強勢 台股小漲3.22點力守15400關卡
黃國偉
法人：美7月CPI增速若如預期放緩 台股可望回神 土洋調節半導體族群 金控股受本土法人青睞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀