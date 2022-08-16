台股小漲3點 法人：短期可能震盪整理

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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天震盪收小漲3.22點，收在15420.57點。法人預期，台股短期可能震盪整理，以個股表現為主。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股今天在缺乏主流股領軍下，呈現盤整震盪走勢，成交值新台幣2083.97億元，量能適中。

劉坤錫指出，台股自波段低點13928.66點起，已大幅反彈超過1500點，隨著指數站上15297點季線，難免會稍為整理。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，觀察國際股市表現，多已站上半年線，台股因中國先前軍演干擾，漲勢相對落後，甫於15日才突破季線關卡。

黃國偉預期，台股短期不排除仍有反彈的空間，將維持類股輪動走勢，類股之中又將有小族群輪動的情形出現。

分析師王兆立表示，目前市場對於後市看法多空分歧，預期短期將處於上有壓力、下有支撐的局面，個股表現差異大。

王兆立說，美股未來走向將持續牽動台股後市，近日即將公布的零售銷售數據與聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄將是市場關注的重點。（編輯：楊蘭軒）1110816