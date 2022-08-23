華為代理商：筆電產業仍在清庫存 第4季慢慢好轉

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（中央社記者吳家豪台北23日電）華為今天在台灣推出3款筆記型電腦，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，第3季筆電產業仍在清庫存，第4季有望慢慢好轉；去年筆電貢獻華為台灣公司過半業績，未來會持續強化中高階品牌定位。

華為今天舉辦智慧辦公暨MateBook新品發表會，雍海指出，華為今年上半年在台灣筆電銷售年增133%，中高階機型銷售單價年增62%；去年筆電占華為台灣業績已經過半，平板電腦業績占比約20%，其他為穿戴裝置等產品。

針對台灣筆電市場面臨庫存壓力，是否影響華為策略，雍海回應，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情提升很多消費需求，民眾為了居家學習和遠距辦公，需要買筆電；但是大量採購之後，需求必定會減緩，現在產業在清庫存，到第4季應該會慢慢好轉。

他說，華為還有更高階產品沒引進台灣，將來會不斷提高品牌價值定位，推出更高階產品，不會為了追求市占率而打價格戰、大量推低階產品。

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雍海認為，筆電換機週期約2到3年，意味著未來至少1、2年整個產業還會面臨很大壓力。華為可以利用這段時間強化中高階品牌定位，提升商務產品的競爭力，等到消費者要換機時，自然會考慮華為產品，看好未來華為筆電成長。

雍海進一步分析，通貨膨脹對窮人影響最大，每次通膨都像在「割韭菜」；反觀做奢侈品的公司股價都在上漲，因為通膨對富人影響很小。華為筆電會逐步提高產品價格和定位，目前價格已反映原物料成本上漲，「不可能做虧本生意」。（編輯：張良知）1110823