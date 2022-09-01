蘋果新機拉貨潮？中經院：廠商有期待不敢太樂觀

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）蘋果秋季發表會即將登場，外界期待蘋果iPhone新機可拉抬供應鏈表現，中經院院長張傳章指出，廠商庫存壓力很大，對於蘋果新機效應有期待、但不敢太樂觀。

蘋果公司將於台灣時間9月8日凌晨1時舉辦線上特別活動，市場預期，蘋果發表會將推出4款iPhone手機，分別是iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，以及3款Apple Watch智慧手錶。

中經院今天發布8月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）連續兩個月呈現緊縮，續跌0.6個百分點至47.2%，創下逾2年新低紀錄；調查也顯示，廠商對於未來半年景氣保守看待。

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媒體詢問，蘋果新機發表會即將登場，iPhone 14新機效應是否可拉抬台灣相關供應鏈表現。張傳章表示，大家對iPhone新機有期望，問題在於「亮點是否足夠」；根據中經院電訪結果，廠商回覆對iPhone新機有期待，但在消化庫存的壓力下，不敢太樂觀。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢則分析，雖然國際大環境不佳，但iPhone屬於高階產品，這階層的民眾受到景氣走緩、通膨的影響相對較少，因此台灣電子業特別是生產高階晶片的台積電，受到外在環境下行風險的影響就偏低。（編輯：楊凱翔）1110901