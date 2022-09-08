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週線連3黑跌逾千點 法人：美利率政策牽動後市走向

2022/9/8 20:19
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（中央社記者張建中台北8日電）台股在指數波段大跌逾千點後，今天展開跌深反彈，終場上漲173.37點，不過，量能不到新台幣2000億元，僅1722.83億元，市場氣氛持續觀望；統計本週指數下跌89.62點，週線連3黑。法人認為，美國聯準會利率政策依然是牽動後市關鍵因素。

分析師王兆立表示，因市場憂心經濟出現衰退窘境，引發股市走跌，台股指數自波段高點15475點回檔至近日低點14397點，3週用已重挫超過千點。

王兆立指出，台股今天雖然漲173.37點，指數收在14583.42點，仍落在15475點至前波低點13928點大箱型區間的相對低檔位置。

他認為，基本面前景仍存有許多變數，預期台股短期要強勢大漲，一舉突破15475點的難度不小，不過，經濟又不至於出現斷崖式崩盤，13928點的支撐力道值得觀察，預期台股可能維持大箱型整理格局。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國聯邦準備理事會（FED）未來的利率政策仍是牽動國際股市及台股後市的關鍵因素，在情勢尚未明朗前，預期市場將處於觀望，大盤可能維持盤整走勢。

王兆立指出，市場預期聯準會9月升息3碼（1碼為0.25個百分點）的可能性高，今年利率的高點可能落在3.75%至4%區間，若未來情況並未出現大幅變化，可以留意相關利空是否會逐步鈍化。（編輯：張均懋）1110908

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