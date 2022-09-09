升息利空出盡 亞股普遍收紅

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（中央社香港9日綜合外電報導）受到美國股市昨天上漲激勵，亞洲股市今天收盤走揚。由於投資人大多預料，美國聯邦準備理事會（Fed）將再升息3碼來平息失控物價，並已將預期反映在股價上，市場信心增強。

法新社報導，由於先前市場擔憂，央行連番升息恐造成經濟衰退，美股8月因此遭逢沉重賣壓；如今壓力趨緩，美股週線可望收紅。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近期重申，即使犧牲經濟成長，央行也決意繼續調高利率來打擊通貨膨脹。聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）最近也說，為讓美國通膨率從40年高點降溫，無論多久央行官員都會繼續升息。

顧問資本管理公司（Advisors Capital Management）經理人菲尼（JoAnne Feeney）接受彭博電視台（Bloomberg TV）訪問時表示：「市場終於消化了這個事實，也就是聯準會下次（於21日）行動時，利率幾乎確定會調升75個基點。」

另一方面，中國也傳出好消息，8月通貨膨脹情況稍微緩和，提供北京更多空間推出其他支持經濟的措施。

華爾街股市昨天買氣延續到今天亞洲股市。香港股市在長週末假期來臨前勁揚，收盤上漲2.7%。

上海股市收高0.8%，東京股市收漲0.5%，雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷、雅加達和孟買股市也全數收紅。首爾與台北股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊）1110909