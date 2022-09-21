美升息前夕 人民幣兌美元匯率貶破7.05

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（中央社台北21日電）美國聯準會明天凌晨將公布利率決策，預料再升息抑通膨。人民幣兌美元匯率今天因此大幅下挫，在岸人民幣一度貶破7.05；離岸人民幣一度貶破7.06。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價今天下調68個基點，報6.9536。

綜合新浪財經、澎湃新聞、中新經緯報導，繼上週人民幣兌美元匯率貶破7的重要關卡後，今天又大幅下挫。

其中，在岸人民幣兌美元以7.0278開盤後，接連跌破7.03、7.04和7.05關卡，盤中下跌超過400個基點。至截稿，報7.0450。

離岸人民幣兌美元以7.0305開盤後，接連跌破7.04、7.05和7.06關卡，一度跌幅超過300個基點。至截稿，報7.0527。

報導引述興業研究稱，不能排除「通膨黏性」顯現後，美聯準會進一步鷹派的可能，屆時美元指數將再迎漲勢。

中信建投則認為，美國經濟「弱而不崩」的局面沒有明顯變化，美聯準會加息不宜輕言見頂，美元指數的最重要支撐力量仍在。人民幣方面，本輪貶值仍有延續性，但對資本流動的影響不強，預期也不會顯著弱化。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬稱，人民幣匯率近期走勢主要是受到美聯準會為抑制高通膨而加速收緊貨幣政策的影響。而與英鎊、歐元、日元等主要發達經濟體貨幣相比，人民幣貶值幅度相對較小，人民幣匯率指數總體穩定。

溫彬並稱，從中國經濟基本面看，預計第3季GDP增速較第2季有明顯回升，通膨水準溫和可控，國際收支狀況良好，人民幣不存在持續貶值的基礎。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110921