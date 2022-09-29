數位轉型鼎革獎得主揭曉 緯創首次評比獲3獎

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（中央社記者吳家豪台北29日電）SAP台灣（思愛普軟體系統公司）與哈佛商業評論全球繁體中文版共同籌辦的數位轉型鼎革獎今天頒獎，代工廠緯創首次參加評比，共獲得卓越營運轉型獎首獎、智慧製造轉型獎首獎、以及ESG特別獎等3個獎項。

代表接受頒獎的緯創資通總經理暨緯創科技執行長林建勳指出，緯創從2012年開始積極推動數位轉型，最初從製造開始，近幾年擴展到研發、供應鏈管理、業務發展、人資系統等領域。

林建勳說，他2019年接任總經理，董事長林憲銘每2到3個月召開業務會議，但每2週就要開一次數位轉型會議，凸顯緯創相當重視數位轉型。今年初緯創修改公司願景，希望把數位轉型面向擴大到ESG（環境保護、社會責任、公司治理），包括全體員工都會繼續努力推動數位轉型。

鼎革獎今年5大類獎項包括數位轉型領袖獎、商業模式轉型獎、智慧製造轉型獎、卓越營運轉型獎、以及綜合數位轉型獎，並納入ESG特別獎。今年共收到190件報名表，選出32件得獎名單、6項ESG特別獎，總得獎率為20%。報名產業占比為服務業35%、金融業32%、科技與傳產製造業30%、醫療3%。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，台灣企業的數位轉型動能豐沛，從今年報獎專案可以發現，數位轉型已不侷限於高科技、製造、金融等過往認知上執行數位轉型較積極的產業，可以看到更多元的企業組織類型，例如連鎖早餐業、物流業者、醫院等。

數位轉型領袖獎得主富邦媒體科技總經理谷元宏指出，數位轉型過程中有不同階段和不同挑戰，富邦媒從事電商，在數位方面一定要做足功課，因為這是接觸客戶唯一管道。然而在數位轉型過程中一定會有阻礙，很大一部分來自員工的不理解，需要讓員工接受數位轉型的好處。

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谷元宏提到，電商上下游結合也非常重要，例如為了避免詐騙，將宅配單上的客戶電話等個資隱碼，需要與物流公司系統介接，才能讓物流士透過撥打特定數字、經過轉譯交換機，順利聯絡到收件人，富邦媒已有超過90%宅配單採用這個模式。

谷元宏說，數位轉型也可以對氣候變遷產生很大功效，例如讓物流車隊送貨時少跑一點距離，這是富邦媒接下來要努力的方向。（編輯：郭無患）1110929