更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中俄7艘軍艦通過鹿兒島大隅海峽 日本警戒監控
首頁 / 證券

星宇航空登錄興櫃 早盤聚買氣攀上25.2元

2022/9/30 09:46（9/30 10:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
星宇航空30日以每股新台幣12元登錄興櫃，開盤後股價最高一度來到25.2元。圖為星宇航空執行長翟健華28日出席舉辦興櫃前記者會。（中央社檔案照片）
星宇航空30日以每股新台幣12元登錄興櫃，開盤後股價最高一度來到25.2元。圖為星宇航空執行長翟健華28日出席舉辦興櫃前記者會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）星宇航空今天以每股新台幣12元登錄興櫃，此前未上市盤商交易價傳出喊到29元；今天星宇航空開盤人氣聚集，股價最高一度來到25.2元。

星宇航空今天登錄興櫃，開盤後股價一度衝到25.2元，隨後買氣收斂，早盤在20元附近盤整。

星宇航空2020年1月首航就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，不過隨著國門即將在今年10月中旬解封，董事長張國煒9月28日在首場法人說明會自信表示，星宇航空要當台灣的「護國神機」，未來要以台灣為據點，放眼整個亞洲市場；執行長翟健華也指出，星宇航空目標明年達到損益兩平，開始獲利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

星宇航空今年底前機隊規模將達19架，包含13架A321neo、4架A330neo及2架A350新機，翟健華表示，屆時星宇航空運量將是去年同期的2倍，第4季航班數也較第3季增加近1倍。

另外，星宇航空明年將進軍美國線，4月開闢洛杉磯航線、下半年增闢舊金山航線，目標爭取北美與東南亞共10億人口的轉機航網商機，翟健華預估，如果以星宇航空今年底前會達到的19架機隊進行營運，按疫情前市場評估，營收要達到50億元不困難。（編輯：楊蘭軒）1110930

延伸閱讀
星宇航空9/30登興櫃 翟健華盼2023年開始獲利全球旅遊風氣回溫 星宇航空8月營收年增309.75%張國煒：離開立榮航空與弟弟派瓦解無關星宇航空10大股東出爐 張國煒二哥張國明持股1.66%
翟健華
布局疫後旅遊商機 星宇航空擴大徵才星宇7航點8月增班 新加坡將由廣體客機飛航
張國煒
長榮弟弟派鄭深池張國煒閃辭 經營權之爭是否落幕引關注張國煒辭立榮董事長：兄長間已建立良好溝通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族