星宇航空登錄興櫃 早盤聚買氣攀上25.2元

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星宇航空30日以每股新台幣12元登錄興櫃，開盤後股價最高一度來到25.2元。圖為星宇航空執行長翟健華28日出席舉辦興櫃前記者會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北30日電）星宇航空今天以每股新台幣12元登錄興櫃，此前未上市盤商交易價傳出喊到29元；今天星宇航空開盤人氣聚集，股價最高一度來到25.2元。

星宇航空今天登錄興櫃，開盤後股價一度衝到25.2元，隨後買氣收斂，早盤在20元附近盤整。

星宇航空2020年1月首航就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，不過隨著國門即將在今年10月中旬解封，董事長張國煒9月28日在首場法人說明會自信表示，星宇航空要當台灣的「護國神機」，未來要以台灣為據點，放眼整個亞洲市場；執行長翟健華也指出，星宇航空目標明年達到損益兩平，開始獲利。

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星宇航空今年底前機隊規模將達19架，包含13架A321neo、4架A330neo及2架A350新機，翟健華表示，屆時星宇航空運量將是去年同期的2倍，第4季航班數也較第3季增加近1倍。

另外，星宇航空明年將進軍美國線，4月開闢洛杉磯航線、下半年增闢舊金山航線，目標爭取北美與東南亞共10億人口的轉機航網商機，翟健華預估，如果以星宇航空今年底前會達到的19架機隊進行營運，按疫情前市場評估，營收要達到50億元不困難。（編輯：楊蘭軒）1110930