外資賣超93億提款華新與國泰金 連9賣台積電

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（中央社記者吳家豪台北3日電）台股今天下跌124.10點，收在13300.48點，外資及陸資賣超新台幣93.73億元，賣超位居前列個股包括華新、國泰金等，並連續9個交易日減碼台積電。

金管會祭出救市措施，台股今天早盤仍下跌逾150點；盤中內資買盤進場低接，指數一度翻紅衝上13440點，但權值股賣壓未解，台積電回到平盤之下。終場加權指數收在13300.48點，下跌124.1點，成交值新台幣1677.7億元。

三大法人自營商賣超20.90億元，投信買超12.41億元，外資及陸資賣超93.73億元；合計賣超102.22億元。

觀察外資賣超排行榜，不鏽鋼廠華新以2.2萬張排名第1，國泰金1.13萬張居次，國泰永續高股息1.12萬張排第3。接下來依序為元大滬深300正2、玉山金、新光金、台泥、華航、元大高股息、富邦越南。另賣超台積電80張。

外資買超族群以金融及航運股為主，前10名包括臺企銀、陽明、中信金、台玻、第一金、慧洋-KY、大成鋼、力積電、華南金、宏碁。

投信今天敲進個股前5名為仁寶、永豐金、開發金、英業達、金像電，皆買超逾2000張。（編輯：楊蘭軒）1111003