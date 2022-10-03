更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果供應鏈新增3台廠 鴻海日月光續入列
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

外資賣超93億提款華新與國泰金 連9賣台積電

2022/10/3 17:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北3日電）台股今天下跌124.10點，收在13300.48點，外資及陸資賣超新台幣93.73億元，賣超位居前列個股包括華新、國泰金等，並連續9個交易日減碼台積電。

金管會祭出救市措施，台股今天早盤仍下跌逾150點；盤中內資買盤進場低接，指數一度翻紅衝上13440點，但權值股賣壓未解，台積電回到平盤之下。終場加權指數收在13300.48點，下跌124.1點，成交值新台幣1677.7億元。

三大法人自營商賣超20.90億元，投信買超12.41億元，外資及陸資賣超93.73億元；合計賣超102.22億元。

觀察外資賣超排行榜，不鏽鋼廠華新以2.2萬張排名第1，國泰金1.13萬張居次，國泰永續高股息1.12萬張排第3。接下來依序為元大滬深300正2、玉山金、新光金、台泥、華航、元大高股息、富邦越南。另賣超台積電80張。

外資買超族群以金融及航運股為主，前10名包括臺企銀、陽明、中信金、台玻、第一金、慧洋-KY、大成鋼、力積電、華南金、宏碁。

投信今天敲進個股前5名為仁寶、永豐金、開發金、英業達、金像電，皆買超逾2000張。（編輯：楊蘭軒）1111003

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股收跌124點險守13300點 電金齊挫航運撐盤