世豐螺絲前3季營收年減近1成 在手訂單達4個月

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（中央社記者賴言曦台北5日電）世豐螺絲今天公布前3季合併營收新台幣19.08億元，年減9.74%。展望後市，世豐表示，積極擴大歐洲業務接單後，挹注目前在手訂單已達4個月，對第4季維持審慎樂觀看法。

世豐9月合併營收2.28億元，月增9.6%，年增10.05%；第3季合併營收6.43億元，較去年同期下滑2.9%。

世豐發布新聞稿表示，美洲地區客戶調整庫存影響趨緩，帶動拉貨及下單需求回升；世豐與美洲地區客戶研擬推出的新款螺絲產品，對推動訂單成長也有助益。

世豐指出，歐盟針對中國進口螺絲課徵反傾銷稅，業務轉單也為世豐營收帶來貢獻；而近年針對歐洲地區採取擴增螺絲產品線的策略效益顯現，帶動9月營收繳出歷年同期新高成績。

展望第4季，世豐表示，觀察美洲地區居家DIY應用、建築工業領域對螺絲產品仍保持一定市場需求，新款螺絲產品訂單有機會於今年底前小量出貨，有助於增添整體銷售表現。

世豐表示，持續擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月；另同步優化生產製程、原料採購及庫存良好管控等策略，以期帶動未來營運更上層樓。（編輯：張良知）1111005