國際供應鏈重組趨勢 經部3方向助台商布局新南向

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）新南向國家近期成國際供應鏈重組趨勢下的重要投資目的地。經濟部次長林全能今天表示，將持續協助台商尋求新南向合作與商機、繼續簽訂或更新投保協定，也會陸續組團前往考察投資商機。

經濟部投資業務處今天舉辦「2022台灣－東協、印度投資策略夥伴論壇」，除邀請林全能致詞，也安排東協及印度投資主管單位，介紹後疫情時代各國投資優惠與投資商機。

林全能致詞表示，因美中地緣政治風險加劇，歐洲、美國與日本等國紛提出關鍵產業自主化政策，加上供應短鏈化等發展，都促使跨國企業調整供應鏈及投資布局。

林全能指出，受惠於人口紅利、資源豐富、對外人投資優惠條件，以及積極融入區域經濟整合，使東協、印度成為國際供應鏈重組移轉的重要目的地。

林全能強調，經濟部會持續從貿易、投資、產業合作等面向，協助台商在新南向國家，尋求可能合作模式與商機，並持續與新南向國家洽簽或更新投資保障協定，維護台商投資權益。

隨著台灣將在10月13日鬆綁邊境，帶動疫後商機回溫，林全能說明，經濟部將陸續組團，服務台灣業者前往東南亞考察投資商機，並深化與各國的投資夥伴關係。

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工研院產業科技國際策略發展所永續資深策略長張超群表示，據調查，新南向國家未來產業布局，越南、泰國、印度將以生產基地為主，馬來西亞以營銷據點為主，印尼、菲律賓則以尋找當地代理商為主。

張超群建議，台商要布局新南向，可聚焦目標國家產業政策發展趨勢，包括工業4.0強化製造、電動車與減碳、數位轉型與智慧城市、基礎建設等，如北越為電子產業聚落，印度、泰國則為汽車產業聚落。（編輯：黃國倫）1111006