富邦媒9月營收續創同期新高 網家月增3.7%

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（中央社記者吳家豪台北11日電）在開學及解封商機帶動下，電商業者momo富邦媒今天公布9月合併營收約新台幣75億元，月減7.6%、年增15.3%，續創同期新高；PChome網路家庭9月合併營收約34.16億元，月增3.7%、年減4%。

富邦媒累計今年前3季合併營收716.3億元，年增16.4%，改寫歷年同期新高。網家更換執行長後仍在推動內部改革，累計今年前3季合併營收329.1億元，年減5%。

富邦媒旗下momo網路購物9月營運表現再締歷史同期新猷，業績年增17%；網購業績占比為全公司營業額95.5%，3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒等5大品類維持雙位數百分比成長。

富邦媒發布新聞稿說明，9月營運成長動能包括99購物節銷售帶動，加上開學商機升溫，機車、筆電、外宿家電等消費需求熱絡；隨著解封議題發酵，除了旅遊用品、戶外露營買氣續旺，同步推升穿戴裝置、相機等3C用品的銷售。

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此外，電商集團美而快旗下商業品牌與網紅品牌服飾業績同步成長，推升9月合併營收達2.82億元，月增12.1%，年增30.6%，創歷年同期新高；累計前3季營收23.43億元，年增15.8%。

美而快指出，旗下PAZZO、MEIER.Q等規模較大的商業服飾品牌8月底推出促銷活動，訂單商品於9月出貨；網紅品牌規模持續擴張，憑藉網紅自身的影響力、高流量變現能力，每月業績表現穩定，帶動9月整體營收及電商營收成長。（編輯：張均懋）1111011