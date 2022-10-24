手機全年出貨 投顧：蘋果微幅成長、安卓陣營小跌
2022/10/24 11:09
（中央社記者江明晏台北24日電）上半年手機產業疲軟，投顧預估全年全球銷量年減2.21%，中國市場年減15.22%，北美、中東、非洲仍有望成長。iPhone出貨量估達2.44億支，年增0.6%；Android（安卓）陣營則預計年減2.69%。
展望手機展業，投顧出具報告指出，中國經濟走弱、烏俄戰爭、通膨高漲壓抑新興市場需求，今年上半年手機需求疲軟，預估2022年全球銷量12.92億支，年減2.21%。
投顧預期，中國政府刺激需求政策出爐，618電商促銷，以及今年9月iPhone 14新機發表、年底雙11電商促銷，將促進今年下半年手機銷量回歸常軌，預期第2季為全年手機銷量低點，估2022年中國手機銷量達2.97億支，年減15.22%。
針對北美市場，投顧指出，由於5G換機潮提振需求，下半年iPhone 14發表後將進一步提振銷量，2022年銷量預估1.6億支，年增6.4%。中東、非洲受到換機需求支撐，預期銷售1.93億支，年增6.63%。成熟亞洲、西歐市場預期銷量與2021年持平。
以蘋果陣營而言，投顧認為，北美、歐洲換機抵銷中國手機市場不景氣，預期2022年iPhone出貨量約2.44億支，年增0.6%。
非蘋方面，投顧指出，三星在中國市場市占已低，美國、歐洲市場可望成長，抵銷在新興市場的衰退，預估2022年出貨量2.81億支，約略與2021年持穩。整體 Android陣營預估2022年出貨量10.48億支，年減2.69%。（編輯：楊蘭軒）1111024
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