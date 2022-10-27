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賴清德：布局下世代被動元件 要公私協力國際合作

2022/10/27 10:20（10/27 10:31 更新）
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2022台日被動元件技術國際論壇27日在南港展覽館登場，副總統賴清德（圖）受邀出席致詞表示，台灣布局下世代被動元件，要公私協力、國際合作。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月27日
2022台日被動元件技術國際論壇27日在南港展覽館登場，副總統賴清德（圖）受邀出席致詞表示，台灣布局下世代被動元件，要公私協力、國際合作。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月27日
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）副總統賴清德今天表示，台灣被動元件產業發展可期，應該要公私協力、國際合作，研發前瞻高階技術，布局下一世代被動元件產產品，讓台灣立於不敗之地，取得更好機會。

2022台日被動元件技術國際論壇上午在南港展覽館舉辦，賴副總統受邀出席致詞表示，被動元件產業克服困難、解決問題，善用5G和電動車新時代發展趨勢，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，搭上數位學習和遠距工作應用蓬勃發展，去年台灣被動元件產值突破新台幣700億元，是20多年來產值最好的一年。

副總統指出，未來儘管有地緣政治變化，以及全球通膨、升息影響，但全球發展趨勢朝向智慧化，台灣被動元件發展可期，台灣應該要公私協力、國際合作，研發前瞻高階技術，布局下一世代被動元件產品，讓台灣立於不敗之地，取得更好機會。

在公私協力部份，副總統表示，政府透過補助業界，發展積層陶瓷電容（MLCC）元件，讓業界取得更好技術，國科會也持續補助，例如促成成功大學與被動元件大廠國巨合作，經濟部也透過計畫支持學校和業界發展材料與設備，副總統期盼利用政府力量，透過學校研究資源，協助業界發展更好技術。

在國際合作，副總統指出，日本被動元件產業位居全球第1，台灣位居第2，台日之間的專長不同，日本在材料和設備以及電動車有優勢，台灣專長在3C電子領域。

副總統表示，今天被動元件國際論壇，對日本和台灣都好，雙方共同合作，未來被動元件產業在全球競爭下，能布局更廣、技術更深入，達到台日雙贏局面。（編輯：楊凱翔）1111027

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