訊連轉投資玩美移動 於紐約證交所掛牌上市

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（中央社記者吳家豪台北1日電）多媒體廠商訊連科技今天宣布，持股100%子公司CyberLink International Technology Corp.（BVI）的轉投資公司玩美移動，正式成為台灣第一家以SaaS（軟體即服務）科技服務在紐約證券交易所上市的軟體公司。

玩美移動於美國時間10月31日以股票和認股權證代碼PERF和PERF WS，在紐約證交所開始掛牌交易。玩美移動創辦人暨執行長張華禎帶領團隊成員親自到紐約證交所，於美國東岸時間10月31日上午9時30分進行開盤敲鐘儀式。

訊連發布新聞稿表示，有了全球資本挹注，玩美移動將專注加速創新人工智慧（AI）、AR（擴增實境）SaaS科技應用，進一步擴展至美妝和時尚以外領域。

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訊連科技董事長暨執行長黃肇雄說，這是台灣的軟體新創公司正式進入全球資本市場的新里程碑，也是要繼續與世界級企業競爭的新挑戰。訊連科技與玩美移動多年來都在為軟體人才創造更開闊的國際舞台而努力，期待台灣軟體業能持續在世界級舞台上發光發熱。

玩美移動自2015年成立以來，藉由臉部3D建模及人工智慧（AI）深度學習技術，提供美妝品牌虛擬產品試用、臉部偵測分析及數位科技服務，提升消費者購物體驗。目前已布建包含紐約、東京、巴黎及上海等12間分部，擁有超過300名員工，服務全球超過450個品牌客戶。（編輯：張均懋）1111101