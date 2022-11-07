聯準會放鷹美元續強 銀行搶推優利定存方案

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（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北7日電）美國聯準會鷹浪一波接一波，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）指出，金融市場持續震盪，避險資金流入將支撐美元續強，而國銀跟上美元升息潮，紛紛搶推優利專案吸金。

美國聯準會11月4度升息3碼，支撐美元指數強勢格局。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，美元指數年初至今上漲超過17%，全年漲幅可能創下新紀錄；在市場震盪情況下，美元應會繼續受益於避險資金流入，短期內美元可能持續走強。

國銀看準投資人看好美元的心態，搶推優利專案。台北富邦銀行針對「台北富邦銀行LINE官方帳號」好友推出美元定存快閃11%專案，自11月11日上午11時11分起，將開放5000組美元1個月定存年息高達11%的優惠利率限時搶碼。

北富銀說明，只要透過北富銀LINE官方帳號活動頁，搶碼取得美元1個月定存年息11%優惠資格者，即可於12月1日起透過富邦行動銀行App「美元11%」專屬入口，以數位帳戶承作1100美元優惠定存。

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元大銀行則推出「超越美利」美元定存專案，即日起至11月14日止，起存金額1000美元以上且為新資金，可享3%以上優惠利率；若起存金額逾5萬美元，最高可享3.4%的優惠利率。

日前有立委關注美國聯準會頻頻升息，民眾勢必擁抱美元資產，當時中央銀行總裁楊金龍提醒，新台幣匯率先從32、33元升到27元，現在又貶到32元，「未來是怎樣不曉得」，投資人要留意匯率風險，以免賺了利差、賠了匯差。（編輯：翟思嘉）1111107