電商迎旺季 富邦媒10月營收續寫同期新高

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業進入第4季銷售旺季，momo富邦媒今天公布10月合併營收新台幣77.1億元，月增2.7%，年增16.3%，續創同期新高。PChome網路家庭10月合併營收約36.99億元，月增8.3%，年減10.4%。

累計今年前10個月富邦媒合併營收達793.4億元，年增16.4%，改寫歷年同期新高。網家前10個月合併營收約366億元，年減5.6%。

富邦媒發布新聞稿指出，momo網路購物10月營收年增18.1%，業績占全公司營業額的95.3%，主要受惠於週年慶活動熱絡買氣，以及國境解封旅遊商機，行李箱或旅行配件等銷售成長。

另外，隨著國人養成網購習慣，momo站內快速消費品如衛生紙、尿布、保健食品、寵物用品等銷售皆穩健成長。

此外，電商集團美而快今天公布前3季財報，合併營收23.42億元，年增15.7%；營業利益1.83億元，年增21.4%；歸屬母公司稅後淨利1.35億元，年增72.7%；每股盈餘3.35元，已超越去年全年獲利。

美而快表示，今年前3季電商事業體業績年增32.6%，占整體營收比重84.7%，主要受惠第3季適逢暑假期間，以及後疫情時期旅遊潮復甦，帶動旗下商業及網紅服飾品牌銷售業績增長，並挹注獲利。

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美而快集團已於8月底董事會通過處分PCB（印刷電路板）子公司的部分股權，第一階段持股比例將降到2成以下，預計完成處分後，未來整體業績表現受PCB事業的影響程度將大幅縮減。美而快表示，第4季PCB事業仍然不明朗，但在電商事業體帶動下，整體營運表現仍可保持高度成長。

美而快同步公告10月合併營收2.42億元，年增11%，主要受惠於商業、網紅品牌各自推出聯名商品，皆有亮眼的銷售表現；累計今年前10月合併營收25.85億元，年增15.3%。（編輯：楊蘭軒）1111110