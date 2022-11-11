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因應鄭州廠混亂 鴻海印度廠人力將擴充為4倍

2022/11/11 18:25
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（中央社新德里/台北11日綜合外電報導）了解情況的印度官員表示，蘋果供應商鴻海集團計畫在兩年期間，將設在印度的iPhone手機代工廠員工人數增加為4倍，進行生產調整，以因應河南鄭州廠作業混亂。

路透社報導，鴻海近數週來多次登上媒體頭條新聞，因其鄭州廠遭到嚴格的防疫封控，導致生產作業混亂，也使外界更加擔心中國防疫政策對世界供應鏈造成的衝擊。鄭州廠是全球最大的iPhone代工廠。

此一情況使蘋果本週調降了高階iPhone 14手機的出貨量預測，進而影響到年末繁忙假期的銷售展望。

上述消息人士透露，總公司設在台灣的鴻海集團如今計畫在未來兩年間將印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的代工廠人力增加5萬3000名，達到7萬人。

鄭州廠雇用了20萬名工人，儘管印度廠的規模相形見絀，但蘋果努力將生產移出中國，印度廠至關重要。

鴻海印度廠是在2019年開設，產量不斷提升，今年開始生產iPhone 14手機。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1111111

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