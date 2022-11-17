和碩集團拓美妝事業版圖 旗下晶澈明年拚百家門市

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和碩透過旗下晶碩光學，轉投資成立生醫領域事業體美彤國際及選物平台通路商晶澈科技，17日在新北市新莊總部舉辦兒童品牌上市發布會。中央社記者吳家豪攝 111年11月17日

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（中央社記者吳家豪台北17日電）和碩集團投資美妝新事業，子公司美彤國際旗推出兒童美妝保養品牌BOTITE PLUS，透過和碩集團旗下通路商晶澈銷售；目前晶澈門市約80家，最快明年第1季突破百家。

代工廠和碩透過旗下晶碩光學，轉投資成立生醫領域事業體美彤國際及選物平台通路商晶澈科技，今年6月美彤創立兒童品牌BOTITE PLUS，10月起在新北汐止、新莊開設2家專賣店，今天美彤與晶澈在新莊總部舉辦品牌全面上市發布會。

負責操盤美妝新事業的美彤副董事長郭明棟表示，台灣以科技和電子業聞名，過去幾10年來在文創、文化、藝術、美妝領域落後周邊國家，缺少國際性美妝公司，因此晶澈選擇切入美妝，搶攻全世界美妝保養品產業年度產值約5000億美元（約新台幣15.6兆元）的商機。

郭明棟指出，美彤經營4個美妝品牌，包括AQUAMAX、IKITO、B.O.I、BOTITE PLUS；晶澈經營選物門市，1年前他接手晶澈時約有50家門市，現在已增加到80家，最快明年第1季將突破100家，主要鎖定人潮聚集的商圈。

他說，希望從現在開始更快速切入美妝市場，在未來15到20年看到美彤成為國際品牌，研發方面已投入很大精力，在新竹科學園區成立研發辦公室，與工研院合作好幾個專案，從植物及原料萃取著手，往後會推出包含自有IP（智慧財產權）的產品，以科學基礎做化妝品，才有機會做出能跟國外競爭的產品。

美彤董事長童子賢表示，2010年華碩與和碩分家後，和碩負責代工事業，必須服務客戶、以客戶節奏及需求為主，不過和碩很多員工仍保有對美學、設計及產品自主創新的熱愛。

後來和碩轉投資成立隱形眼鏡公司晶碩，童子賢笑說，當時有人形容他「頭殼壞去」，並不看好。儘管目前全球隱形眼鏡產值不到100億美元，附加價值卻高出筆電20倍，因為做筆電往往「毛三到四（毛利率3%到4%）」，晶碩做隱形眼鏡毛利率卻從50%到60%起跳，這不代表暴利，而是從產品研發到行銷的每個環節都充滿努力，創造該有的附加價值。

更重要的是，童子賢指出，手機和筆電等產品通常由大品牌掌控，由品牌決定代工廠可以研發的範圍，現在要「把主控權拿回來」，讓員工有更多發揮空間。

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「台灣產業如果老是只有半導體和電腦網通的話，還是太硬了一點。」童子賢觀察，台灣每年勞健保支出可能破兆元，其中超過5000億元醫療產品靠進口，比較有附加價值的產品都是外商品牌，連電影也看好萊塢，讓台灣變成「文化入超、半導體出超」。

童子賢認為，如果台灣的影視和化妝品等產業能蓬勃發展，年輕人會更「海闊天空」，就業選擇更多，不見得一定要穿上防塵衣、進入3奈米實驗室。「希望有一天台灣收入很高的人，都打扮得美美的，把產品和概念行銷到全世界。」（編輯：楊凱翔）1111117