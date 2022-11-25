光罩旗下友縳投資增持永彰至12.77% 居第2大股東

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）永彰科技大股東台灣光罩旗下友縳投資加碼持股，比重提升至12.77%，穩居第2大股東，未來視永彰實際營運情況決定是否再增持。

永彰24日公告，大股東友縳投資在23日起至24日止，經由櫃買市場增加永彰96萬股，持股總額增加至817萬3000股，持股比重由原先11.27%提升至12.77%，穩居永彰第2大股東。

友縳投資在公告內容中指出，取得股份目的為投資，未來視永彰實際營運情況決定是否加碼持股。

根據公告，友縳投資在5月底至10月上旬經由櫃買市場取得永彰721萬3000股。

友縳投資為台灣光罩旗下子公司，根據公開資訊觀測資料，友縳投資除了投資永彰外，也投資中鋼構、聯電、宏碁、全友電腦等。

永彰最大股東為寶佳集團旗下3家佳峻投資、和築投資、源通投資，根據1月下旬公告，合計取得永彰超過43%持股。

永彰機電在6月9日股東會決議通過更名為永彰科技，新股於8月29日起上櫃，對外發行普通股6400萬股。（編輯：張均懋）1111125