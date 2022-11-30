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台積電翻紅 台股甩尾收漲近170點創2個半月新高

2022/11/30 13:45（11/30 14:25 更新）
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台股30日終場上漲169點，收在14879點。（中央社檔案照片）
台股30日終場上漲169點，收在14879點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天開低走高，在塑化股帶動下，指數由黑翻紅，由於MSCI調整生效，尾盤爆出730億元大量，權值電子股台積電順勢翻紅，終場加權指數上漲169.91點，以14879.55點作收，續創近2個半月收盤新高，成交值來到新台幣2719.26億元。

類股表現方面，電子股上漲1.07%，成交比重約56%；金融股漲1.33%；塑膠股漲1.68%，鋼鐵股漲1.13%，航運股漲0.82%。

晶圓代工廠台積電今天開低沿平盤震盪，最後一盤爆出3萬張大量，終場漲0.62%，收490元；聯電漲2.58%，收45.8元；元宇宙概念股宏達電收漲停57.6元。

塑化類股表現強勢，台聚集團的台達化、越峰收在漲停22.25元、31.2元；台聚、亞聚終場漲幅皆超過7%。

富邦投顧指出，台股季線翻揚，週KD指標持續走高，稍事整理後，指數將有再次上攻的機會。（編輯：趙蔚蘭）1111130

#鴻海
#台聚集團
#台股
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